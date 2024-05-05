مع بداية الصيف.. خدمات سيئة ودوامة أزمات تعصف بالمواطن في كردستان

2024-05-05 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

وصف عضو برلمان إقليم كردستان السابق كاوة عبد القادر، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، الخدمات في الإقليم بـ "السيئة جدا"، فيما أشار الى أن أحزاب السلطة منشغلة في صراعها وتركت المواطن الكردي يعيش في دوامة أزمات.

وقال عبد القادر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "مازلنا لم ندخل فصل الصيف وتجهيز الطاقة الكهربائية لا يتجاوز ساعات محدودة، ومازال أصحاب المولدات الأهلية يطفئون مولداتهم الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولا يشغلون إلا عند الواحدة ظهرا".

وأضاف، " مازلنا لم ندخل فصل الصيف وهناك أزمة مياه فهناك مناطق عديدة في السليمانية وأربيل لا تصلها المياه إلا كل 3 أو 4 أيام".

وبين، أن "السبب في تردي الواقع الخدمي، يعود لوجود مؤسسات حكومية ضعيفة ومنقسمة في كردستان، وأحزاب السلطة منشغلة في صراعها وتركت المواطن الكردي يعيش في دوامة أزمات".

وأشار إلى أن "الخدمات الأخرى في المستشفيات والمدارس متردية جدا، وأيضا الشوارع العامة أغلبها تحتاج إلى إدامة".

يذكر أن أزمة الكهرباء في إقليم كردستان، مزمنة وقائمة منذ سنوات، دون أي حلول، حيث أكد مسؤولون في برلمان الإقليم على أن ما يجري من نقص، يعود سببه لبيع الطاقة الكهربائية من قبل الشركات المسؤولة عن إنتاجها إلى الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب عجز حكومة الإقليم عن دفع مستحقات هذه الشركات، ما أدى لفقدان الإقليم لجزء كبير من الطاقة.