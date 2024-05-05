دوري نجوم العراق يختتم جولته الـ26 اليوم بإقامة خمس مواجهات

2024-05-05 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

تحتضن ملاعب بغداد وكردستان مساء اليوم الأحد خمس مباريات في ختام الجولة السادسة والعشرين من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين .

ويسعى القوة الجوية إلى تحقيق نتيجة جيدة عندما يقابل الكرخ في ملعب الشعب الدولي، طمعاً في الاقتراب أكثر من الصدارة وتقليص الفارق مع الشرطة الذي تعثر بتعادله أمام ضيفه نوروز 4 - 4 ، ويبحث الصقور عن فوز جديد يؤهله لمواصلة رحلة المنافسة على لقب المسابقة، معتمداً على عناصره المميزة ومساندة جماهيره.

من جانبة يعول الكرخ على الأسماء الشبابية التي عقدت العزم على تقديم أفضل مستوياتها، من أجل حصد نتيجة معنوية تحفز الكناري على التقدم في سلم الترتيب نحو بلوغ المراكز العشرة الأولى لدورينا.

وفي المباراة الثانية التي يحتضنها ذات الملعب يلتقي الطلبة متحديه أمانة بغداد بعد أن غاب عن الجولات الأربع السابقة بسبب تواجد أبرز عناصره ضمن تشكيلة منتخبنا الأولمبي الذي نجح بالتأهل إلى أولمبياد باريس.

بدوره يتطلع دهوك إلى استعادة نغمة الانتصار حينما يستضيف في ملعبه فريق الحدود، آملاً العودة الى المربع الذهبي. وفي لقاء آخر يحل الميناء ضيفاً على أربيل في ملعب فرانسو حريري، في مباراة تعويضية للفريقــين، بينما يواجه النفط نظيره نفط ميسان في ملعب المدينة الدولي.