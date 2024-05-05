مفتن: ما حققه لاعبو الأولمبي في الدوحة يستحق كل أشكال الدعم والتكريم

2024-05-05 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، أن منتخبنا الأولمبي يستحق كل الدعم والتكريم ، مشيداً بالتأهل المستحق الى أولمبياد باريس، جاء ذلك خلال استقباله لوفد المنتخب في مطار بغداد الدولي.وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الأبطال الذين رسموا البسمة على وجوه الشعب العراقي العظيم يستحقون كل أشكال الدعم والتكريم، وبما يليق بالإنجاز الكبير الذي تحقق في أرض العاصمة القطرية الدوحة".وأضاف مفتن، أن" اللجنة الأولمبية لم ولن تقصر مع المنتخب الأولمبي وجميع المنتخبات الوطنية التي تحقق الإنجازات الكبيرة في جميع المحافل الخارجية".