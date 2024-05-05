2024-05-05 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاحد (5 آيار2024)، تساقط أمطار رعدية متوسط الشدة بدءا من يوم غد الاثنين في وسط وجنوب البلاد.

وقال الزيادي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "هنالك تقلبات جوية وأمطار رعدية متوسطة الشدة"، مبينا أن " البلاد ستتعرض الى منخفض ممطر متوسط إلى ضعيف الفعالية يؤدي لتشكل سحب ممطرة تتحرك هذه الليلة وساعات فجر الغد الإثنين بمناطق مختلفة في الوسط والجنوب".

وأضاف، أن "الأمطار متفرقة ورعدية غير شاملة قد تشتد في أماكن محدودة"، مشيرا الى أن "الحالة تنحسر صباح الغد في الأقسام الجنوبية لكن الفرص تبقى قائمة في وسط البلاد حتى مساء يوم الثلاثاء".

وتابع، أن "الامطار تستمر في المناطق الشمالية حتى الأربعاء المقبل وستكون غزارتها في محافظة ديالى"، متوقعا "حدوث رياح جنوبية شرقية مثيرة غبار خفيف بدءا من اليوم".



