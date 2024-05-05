2024-05-05 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، بتعديل ملاك منصب قائد العمليات في الجيش.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "السوداني وجه بتعديل ملاك منصب قائد العمليات في الجيش من رتبة فريق ركن إلى لواء ركن"، مبينا ان "الاجراء جاء لمنع الترهل في الرتب".

وأشار الى انه "تم استثناء منصب قائد عمليات بغداد من التوجيه، حيث يستمر برتبة فريق ركن".



