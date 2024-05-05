2024-05-05 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، انطلاق اجتماعات الدورة السادسة للجنة العراقية - الإيرانية في طهران.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بدأت بالعاصمة الايرانية طهران، اجتماعات اللجنة العراقية الايرانية المشتركة بدورتها السادسة والتي يترأسها عن الجانب العراقي وزير التجارة اثير داود الغريري لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتفاهم على مذكرات التفاهم المشتركة العشرة التي ينوي الجانبان التوقيع عليها في مجالات مختلفة وبما يخدم مصالحهما المشتركة".

واوضح، أن "اعمال اللجنة ستستمر على مدى يومي الخامس والسادس من شهر ايار الجاري حيث ستكون اليوم مباحثات اللجان التخصصية وبحضور اعضاء وفدي الجانبين للوصول الى المحضر النهائي المشتركة وذلك في مقر وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية".



واشار البيان الى أن "اللجان التخصصية تضمنت اللجنة التجارية والصناعية والزراعية والتقييس والسيطرة النوعية، ولجنة الطاقة، واللجنة المالية والمصرفية والاستثمار والتأمين، لجنة الشحن والنقل والكمارك، ولجنة القنصلية العلمية والتعليمية والسياحة والصحة والرياضة".









