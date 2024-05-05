المالكي: العراق منفتح على جميع دول العالم

2024-05-05 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، انفتاح العراق على جميع دول العالم لاسيما الدول العربية والإسلامية.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري".

وأضاف البيان، أن "الجانبين استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك ، فضلاً عن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية".

وبين رئيس ائتلاف دولة القانون، أن "العراق منفتح على جميع دول العالم لاسيما الدول العربية والإسلامية، وينطلق في علاقاته من المصالح المشتركة في مختلف المجالات".

بدوره أوضح السفير الشمري "حرص المملكة على تقوية آليات التواصل مع العراق في مختلف المجالات، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس التعاون البناء بين البلدين خدمةً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه".