2024-05-05 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز العراق بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئاسة اتحاد غرب آسيا للجوجيستو، في اجتماع الجمعية العمومية التي جرت في الإمارات.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة مخلص حسن، لوكالة شفق نيوز: "لقد فزت بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيساً لاتحاد غرب آسيا بالجوجتسو في الانتخابات التي جرت اليوم في العاصمة الإمارتية أبو ظبي".

وأضاف حسن، أن "الانتخابات أقيمت على هامش بطولة آسيا الثامنة بحضور ممثل المجلس الأولمبي الآسيوي، وفاز عبد المنعم الهاشمي من الإمارات بالرئاسة، وفهد الشامسي أميناً عاماً".

وتابع: "حصولي على أصوات جميع أعضاء الجمعية العمومية يدل على ثقتهم العالية بي كرئيس اتحاد عراقي، لا سيما بعد اهتمامنا وتطويرنا للعبة والنتائج الجيدة التي تخرج بها منتخباتنا على المستوى القاري والعالمي".

‎وكان منتخب العراق للجوجتسو حصد يوم أمس السبت، وسامين نحاسيين في اليوم الأول من بطولة آسيا بالجوجتسو الجارية أحداثها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويشارك فيها 1500 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 40 دولة.