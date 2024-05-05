السوداني ينبه الأولمبي من مرحلة "أصعب" ويحثهم على الاستعداد لأولمبياد باريس

2024-05-05 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، المنتخب الاولمبي على الاستعداد لأولمبياد باريس.

واستقبل السوداني صباح اليوم، وفد المنتخب الاولمبي العراقي الحائز على المركز الثالث في نهائيات آسيا الاخيرة التي اختتمت في قطر والمتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 .

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الوزراء أشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المنتخب الأولمبي خلال البطولة والجهود التي بذلوها حتى تمكنوا من حصد بطاقة التأهل الى باريس.

ونقل الزاملي عن السوداني، تأكيده بأن المرحلة المقبلة ستكون أصعب، وعليه يجب ان يتم الاستعداد لها بشكل جيد من أجل عكس صورة مشرفة عن الكرة العراقية .

وعاد وفد المنتخب الأولمبي العراقي، مساء أمس السبت ، إلى العاصمة بغداد، بعد انتهاء مشاركته في بطولة آسيا تحت 23 عاماً والتي جرت في قطر، حاملاً بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس.

وحصل المنتخب الأولمبي العراقي على المركز الثالث في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، ليضمن بطاقة التأهل الثالثة لأولمبياد باريس 2024.

واختتمت منافسات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، التي أقيمت في قطر، الجمعة الماضي ، لتتحدد بشكل كامل مجموعات الدول العربية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف في باريس.