خطط نيابية لتعزيز تمويل المصرف العقاري وزيادة رأس المال

2024-05-05 13:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر عضو في اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، من تعثر القروض العقارية، كاشفا عن خطط لتعزيز التمويل وزيادة رأس مال المصرف العقاري.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري لوكالة شفق نيوز، إن المصرف العقاري يتسلم تمويله من البنك المركزي، وعلى ضوء ذلك يطلق المصرف التمويل للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نوري، أن توقف التمويل من قبل البنك المركزي للمصرف العقاري تسبب بإيقاف منح القروض للمواطنين، ونحن نعمل على زيادة التمويل من خلال جداول قانون الموازنة العامة.

واشار إلى أن رأس المال للمصرف العقاري ضعيف جدا، ونعمل على زيادته إلى أكثر من تريليون دينار من خلال جداول قانون الموازنة.

ويعتمد المصرف العقاري الحكومي نظاما تمويلياً للمواطنين العراقيين لغرض شراء أو بناء المنازل، ويهدف إلى تعزيز الإسكان وتوفير سبل الحياة الملائمة للمواطنين.

وكان البنك المركزي العراقي قد خصص 6 تريليونات دينار منذ العام 2015 لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية الأولى مبادرة خمسة تريليونات ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية و زراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد ترليون ذهبت للمصارف الخاصة .

وقرر البنك المركزي العراقي في نهاية العام 2021 زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (2,6) ترليون دينار عراقي.