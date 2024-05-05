2024-05-05 13:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أغلق متظاهرون غاضبون، يوم الأحد، مبنى ديوان محافظة ذي قار وجسر حيوي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "محتجين أقدموا، صباح اليوم، على إغلاق مبنى بوابة مبنى ديوان المحافظة الخارجية، وجسر النصر وسط الناصرية بالإطارات المشتعلة".

وبين، ان "المحتجين هم من خريجي الجامعات ويطالبون بإطلاق درجات الاستثناء للتعيينات وعدم التلاعب بها".

وكان العشرات من خريجي الجامعات في ذي قار، قد نظموا منتصف كانون الثاني الماضي، تظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المدينة.