2024-05-05 13:30:08 - المصدر: منصة إيشان

قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، منح أعضاء المنتخب الأولمبي العراقي بكرة القدم قطع أراضٍ سكنية، ومكافأة شهرية مستمرة، وفقاً لقانون منح الرياضيين والرواد رقم 6 لسنة 2013، وكذلك تكريمهم بمبلغ 10 ملايين دينار. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “السوداني التقى صباح اليوم، بعثة المنتخب […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يمنح لاعبي المنتخب الأولمبي قطع أراضٍ و10 ملايين دينار بعد الصعود لأولمبياد باريس أولاً على Eishan.