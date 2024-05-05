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رئيس الوزراء يمنح لاعبي المنتخب الأولمبي قطع أراضٍ و10 ملايين دينار بعد الصعود لأولمبياد باريس

رئيس الوزراء يمنح لاعبي المنتخب الأولمبي قطع أراضٍ و10 ملايين دينار بعد الصعود لأولمبياد باريس
رئيس الوزراء يمنح لاعبي المنتخب الأولمبي قطع أراضٍ و10 ملايين دينار بعد الصعود لأولمبياد باريس
2024-05-05 13:30:08 - المصدر: منصة إيشان

  قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، منح أعضاء المنتخب الأولمبي العراقي بكرة القدم قطع أراضٍ سكنية، ومكافأة شهرية مستمرة، وفقاً لقانون منح الرياضيين والرواد رقم 6 لسنة 2013، وكذلك تكريمهم بمبلغ 10 ملايين دينار. وقال المكتب الإعلامي لرئيس  الوزراء، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “السوداني التقى صباح اليوم، بعثة المنتخب […]

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