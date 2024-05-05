2024-05-05 13:30:08 - المصدر: منصة إيشان

حذرت نقابة الأطباء من انتقال مرض نقص المناعة (الإيدز) عن طريق مراكز التجميل غير المرخصة أو الوشم، بينما رصدت لجنة الصحة والبيئة النيابية تسجيل 2638 حالة بينها 470 حالة وفاة خلال الأعوام الماضية. وقال نقيب الأطباء الدكتور حسنين صفاء شبر لـ»الصباح»: إن مرض الإيدز المزمن يشكل خطرا على الحياة في حال عدم معالجته، إذ […]

ظهرت المقالة نقابة الأطباء تحذّر من انتقال “الإيدز” عن طريق مراكز التجميل و”التاتو” غير المرخصة أولاً على Eishan.