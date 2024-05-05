انطلاق منافسات بطولة أندية العراق بالسباحة الأولمبية

2024-05-05 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تنطلق اليوم الأحد في بغداد، منافسات بطولة أندية العراق بالسباحة الأولمبية، التي يحتضن فعالياتها مسبح الشعب المغلق، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة 21 نادياً تمثل فئات الناشئين والشباب والمتقدمين.

وقال نائب رئيس الاتحاد المركزي للسباحة والألعاب المائية هاشم محمد في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " المنافسات ستشهد فعاليات سباحة الصدر والظهر والفراشة لمسافات 50م و100م و200م فضلاً عن فعالية سباحة البريد".

وأوضح محمد أن " المسبح بات جاهزاً لاستضافة هذا الحدث المحلي المهم الذي في ضوء نتائجه سيتم اختيار تشكيلة المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الخارجية المقبلة، لذلك تعد فرصة جيدة للاعبين بغية الخروج بنتائج جيدة وكسر الأرقام القياسية".

وأضاف محمد أن " النصف الثاني من العام الحالي سيشهد العديد من الاستحقاقات الخارجية، وستجري مناقشتها مع مدربي المنتخبات الوطنية من أجل الإعداد لها مبكراً، بالتزامن مع الحصول على التخصيصات المالية اللازمة".