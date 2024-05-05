المباشرة بأعمال تأهيل شارع المدينة المنورة في الرمادي

2024-05-05 14:00:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليمي

أعلنت مدينة الرمادي، اليوم الأحد، عن تفاصيل مشروع تأهيل شارع المدينة المنورة، فيما أكدت المباشرة بالتنفيذ.

وقال المهندس المقيم للمشروع، بلال سعود خليفة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع إعادة تأهيل شارع المدينة المنورة الذي يربط حي الشركة بمنطقة الصوفية في الرمادي، من أحد المشاريع الحيوية المهمة في المدينة".

وأضاف، أن "تكلفة المشروع بلغت ثلاثة مليارات 245 مليون دينار ، أما مدة إنجاز المشروع فهي 240 يوماً".

وأشار إلى، أنه "تم قلع الشارع المتهالك بين المنطقتين، حيث سيكون الطريق بعرض 25 متراً وبطول 1350 متراً وبمسارين ذهاباً وإياباً".

وتابع، "كذلك يشمل المشروع أعمال بنى تحتية من اتصالات وماء وشبكة مجارٍ وكهرباء وإنارة بالكامل"، مبيناً أن "العمل مستمر بأعمال القلع ومد الخدمات في الأرصفة".