2024-05-05 14:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، أن الغرض من زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد الغرض منها صفحة جديدة في العلاقات مع إيران.

وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "علاقة إيران مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تدهورت بشكل كبير وتراجعت مؤخرا"، مبينا ان "هناك الكثير من الملفات التي تحتاج كردستان فيها طهران بشكل مباشر".

وأضاف أن "الزيارة الغرض منها إصلاح الخلل وعودة العلاقات بين الجانبين وأيضا محاولة إيجاد مخرج لأزمة انتخابات كردستان في ظل العلاقة الوطيدة بين طهران والاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة الى حسم الملفات العالقة مع بغداد من خلال تأثير إيران على بعض القوى السياسية العراقية".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وصل اليوم الاحد، الى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رفيع المستوى من مسؤولي إقليم كردستان في زيارة رسمية.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، ان "رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وصل، اليوم الاحد، الى طهران على رأس وفد رفيع المستوى من مسؤولي إقليم كردستان في زيارة رسمية".

وأضاف ان "بارزاني سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين في ايران، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف".



