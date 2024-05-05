احتجاجات "حرب غزة" تمتد لجامعة بغداد (صور)

2024-05-05 14:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من طلبة جامعة بغداد، يوم الأحد، دعماً للقضية الفلسطينية وتنديداً بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي دخلت شهرها السابع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تظاهرات الطلبة نظمت في مدخل جامعة بغداد، وحمل المتظاهرون لافتات فيها شعارات داعمة لفلسطين ومنددة بالحرب على غزة، فضلاً عن دعوات لمقاطعة البضائع والبراندات الغربية، خصوصاً الدول الداعمة لإسرائيل.

والأسبوع الماضي، نظّم طلاب في جامعة النهرين في بغداد، وقفة تضامنية مع قطاع غزة، والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية، ورفع طلاب وأساتذة العلمين الفلسطيني والعراقي، ولافتات تدعو إلى "فلسطين حرة".

يأتي ذلك، في وقت اتسعت فيه الاحتجاجات الطلابية بعدد من الجامعات في دول عدة تضامناً مع قطاع غزة، إذ تشهد جامعات في فرنسا وكندا وسويسرا وأستراليا والمكسيك اعتصامات وتحركات تطالب بوقف الحرب التي اندلعت قبل 7 أشهر بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة المحاصر.