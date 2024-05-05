العثور على جثة شاب "رمى بنفسه" من فوق أقدم جسور ديالى

2024-05-05 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت شرطة محافظة ديالى، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، العثور على جثة شاب أقدم على الانتحار برمي نفسه من فوق اقدم جسور المحافظة.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الشرطة النهرية عثرت بعد اكثر من ساعة من جهود استثنائية على جثة شاب قام برمي نفسه من فوق جسر الجمهورية في نهر ديالى وسط بعقوبة في حالة انتحار كما تشير الدلائل الاولية".

واضاف، ان" التحقيقات مستمرة لمعرفة اسباب انتحار الشاب الذي لم تعرف هويته حتى الان لكن مع كشف جثته ستكون المعلومات اكثر وضوحا".

يذكر ان محافظة ديالى شهدت قرابة 30 محاولة انتحار خلال الثلث الاول من 2024 انتهت 18 منها بالوفاة وفق تاكيدات منظمات حقوقية.