ما أهمية إجراء التعداد التجريبي السكاني في العراق؟

2024-05-05 15:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأحد، بالإسراع باستكمال متطلبات التشغيل لوحدات فحص الذهب في المطارات، مؤكداً على أهمية إجراء التعداد التجريبي كونه يمثل خطوة مهمة لضمان نجاح التعداد العام. وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته الاقتصاد نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعا ضم وكيلي الوزارة، ورئيس هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، وعددا من المديرين العامين. وتابع، جرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في اجراءات الوزارة لاجراء التعداد العام للسكان، واستعدادات هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لتنفيذ التعداد التجريبي في العشرين من آيار الجاري، بمناطق محددة في جميع المحافظات. وأكد الوزير، على أهمية التعداد التجريبي، لكونه يمثل خطوة مهمة لضمان نجاح التعداد العام، مشدداً على الالتزام بالتوقيتات الزمنية لخطة العمل، والتركيز على عملية تدريب العدّادين. من جانبه استعرض رئيس هيأة الإحصاء ضياء عواد كاظم، الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الهيأة لإجراء التعداد، موضحا أن هناك 600 متدرب من منتسبي الهيأة ينخرطون الآن في دورة تدريبية، وستكون هناك ممارسة ميدانية لإجراء تجربة في المحلتين 220 و222 الواقعتين في الصالحية قضاء الكرخ، يومي 7 و 8 ايار الجاري. وأوضح البيان، أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة الاجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بشأن تجهيز وتنصيب وتشغيل وتدريب وحدات فحص ووسم المصوغات الثمينة والسبائك في المطارات العراقية، وتوفير الاجهزة والمعدات والمستلزمات المختبرية. ووجه الوزير المعنيين، لاسراع باستكمال متطلبات التشغيل لتلك الوحدات.