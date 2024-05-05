2024-05-05 15:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية والتعليم في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأحد، تسليمه كتابا خاصا الى رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني صادر عن مجلس وزراء الإقليم يهدف الى تعيين المحاضرين في المدارس والأوساط التعليمية بالإقليم، مؤكدا أنهم ينتظرون ردا رسميا على ذلك الكتاب.

وقال سعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إنه التقى في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي رئيس مجلس وزراء العراق، مبينا أن اللقاء استمر حوالي 45 دقيقة، وقضيت حوالي 15 دقيقة في مناقشة أوضاع المحاضرين في إقليم كوردستان.

وأردف بالقول، إنه: ناقش مع السوداني المستحقات المالية التي يتعين أن يحصل عليها المحاضرون مثل جميع المعلمين العراقيين الآخرين.

ونوه إلى أنه "بتاريخ 23-04-2024 ارسلت مديرية المحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان كتاباً الى مكتب وزير المالية العراقية بخصوص توظيف المعلمين المحاضرين"، موضحا أنه "في اجتماع لوفد حكومة اقليم كوردستان في بغداد تم تسليم كتاب تعيين المعلمين الى نائب مدير عام المحاسبة في وزارة المالية العراقية كون مدير عام المحاسبة كان في مصر بذلك الوقت".

ووفقا للوزير، فإنه بالإضافة إلى الكتب التي أرسلتها وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان إلى بغداد لتعيين المعلمين المحاضرين، فقد حمل هو بنفسه كتابا آخر صادر من مجلس وزراء إقليم كوردستان لنفس الغرض سلمها الى السوداني خلال اللقاء الذي جمعهما، مردفا بالقول إنه "سلّم الرسالة الموجودة على محرك أقراص محمول (فلاش)، و قرص مضغوط، والتي تحتوي على بيانات جميع المعلمين، إلى رئيس الوزراء.