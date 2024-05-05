محافظ الديوانية يعلن إطلاق التخصيصات المالية لعقود 1000 درجة وظيفية

2024-05-05 15:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، إطلاق التخصيصات المالية لشهر نيسان الخاصة بموظفي عقود 1000 درجة.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، أعلن إطلاق التخصيصات المالية لعقود 1000 درجة وظيفية".

واكد الزاملي بحسب البيان، أن "وزارة المالية أطلقت التخصيصات المالية لشهر نيسان الخاصة بموظفي عقود 1000 درجة".

وبين، أن "إدارة المحافظة متواصلة مع الجهات المعنية في وزارة المالية لغرض توفير المبالغ المالية لموظفي العقود للأشهر المقبلة دون حدوث أي تأخير".



