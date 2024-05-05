أبراج الاتصالات تسرطن "الخالص".. الأهالي ينتفضون ويطالبون بالتحقيق

2024-05-05 15:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف قائممقام قضاء الخالص في محافظة ديالى، عدي الخدران، اليوم الأحد، (5 أيار 2024)، عن تسجيل 30 حالة إصابة بالسرطان في قرية الخويلص.

وقال الخدران لـ "بغداد اليوم"، إن "اهالي قرية الخويلص شرق قضاء الخالص، قدموا شكوى رسمية حول تسجيل نحو 30 اصابة بأمراض السرطان بسبب وجود اثنين من ابراج الاتصالات في قريتهم".

وبين، أن "الأهالي أطفئوا البرجين في رسالة احتجاجية مع المطالبة بنقلهما خارج حدود القرية لتفادي لتسجيل المزيد من الاصابات في المستقبل"، كاشفاً عن "تقديم طلب باسم الاهالي الى حكومة ديالى ووزارة البيئة من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية خاصة وان معدل الاصابات مثير للقلق".

ودعا الخدران، الى "ضرورة فتح تحقيق للوقوف على اسباب الاصابات السرطانية لطمأنة الاهالي بأسرع وقت ممكن من قبل الجهات ذات العلاقة".

وكان قد تظاهر عدد من أهالي ناحية السلام في مركز الناحية، احتجاجا على تزايد الإصابات بمرض السرطان في المناطق السكنية المحيطة بأبراج الاتصالات، لقد تزايدت الاصابات بشكل كبير حتى وصلت في المنازل المحيطة بأحد الأبراج الرئيسية، والأهالي يوعزون أسباب الإصابات في هذه المناطق من دون غيرها سببه أبراج الاتصالات وتحوّل بعضها الى رئيسية رغم انها في أحياء سكنية.

يشار الى ان خبراء يحذرون، من المخاطر الصحية المترتبة على إهمال الحكومة العراقية وتغاضيها عن نصب أبراج الاتصال فوق أسطح منازل المواطنين، فيما أشاروا إلى جملة من الأمراض التي سببتها تلك الأبراج.