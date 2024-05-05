2024-05-05 15:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، عن سرقة 11 مليار دينار في فضحية مدوية داخل ارجاء ديوان محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "مدير شركة أبراج الامارة المدعو اياد الامارة قام بتزوير اختام وتواقيع دائرة المهندس المقيم لمشروع السنيدية"، موضحاً ان "الأمارة زور نسبة الإنجاز وجعلها اكثر من تسعين بالمائة بينما نسب الإنجاز الحقيقية هي خمسين بالمائة فقط".

وأشار المصدر، الى "قيام مدير شركة الجدار الساند حردان كاظم بخطوة مماثلة من خلال تزوير اختام وتواقيع دائرة المهندس المقيم عن اعمال لا وجود لها على ارض الواقع"، مبينا ان "حردان استلم اكثر من 6 مليار دينار".

واكد ان "تحقيقاً موسعاً فتح في ديوان محافظة البصرة"، لافتا الى ان "هناك محاولات لاحتواء الموضوع (طمطمته) بغية أنفاذ اثنين من مدراء الشركات (العشرة المبشرة) بالمشاريع من السجن والتغاضي عن جريمة التزوير".



