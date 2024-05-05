بلدية النجف الأشرف: خطة مستقبلية لشراء آليات ثقيلة وإشراك القطاع الخاص بأعمال التنظيف

2024-05-05 15:18:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف ـ واع ـ حيدر فرمان

أعلنت بلدية النجف الأشرف، اليوم الأحد، عن خطة مستقبلية لشراء آليات تخصصية وثقيلة، فيما أشارت الى حراك لإشراك القطاع الخاص بمجال التنظيفات.

وقال مدير إعلام بلدية النجف الأشرف بشار السوداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدينة النجف الأشرف، تطرح يومياً ما يقارب 1500 طن من النفايات يتم ترحيلها ونقلها الى مواقع الطمر الصحي"، مبينا أن "هذه الكمية كبيرة وتحتاج الى جهد آلي وبشري".

وأوضح، أن "بلدية النجف الأشرف، تعاني من نقص حاد في الملاكات البشرية والجهد الآلي المتمثل بالكابسات التي تقوم بنقل النفايات من داخل المدينة الى المحطات الوسطية ومنها الى مواقع الطمر الصحي".

وأشار، الى "وجود خطة مستقبلية، فضلاً عن مخاطبات وتخصيصات مالية لازمة لشراء مجموعة من الآليات التخصصية والثقيلة، ومن المؤمل أن تدخل الخدمة خلال العام الحالي".

واستطرد، أن "بلدية النجف الأشرف أعدت كشوفات لإحالة قسمي البلدي الثالث والرابع، الى المقاولة، وبالتالي إشراك القطاع الخاص بعملية التنظيفات".

ودعا، "أصحاب الشركات والمكاتب الخاصة العاملة بمجال التنظيفات الى تقديم عروضهم من أجل الحصول على العقد والمباشرة به".