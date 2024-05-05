وزير التجارة يعلن إطلاق توزيع وجبة جديدة من مادة الطحين

2024-05-05 15:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأحد، عن إطلاق توزيع وجبة جديدة من مادة الطحين ضمن مفردات الحصة التموينية.

وذكر بيان لوزارة التجارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب وبناء على توجيه وزير التجارة تباشر بقطع قوائم تجهيز الوكلاء للحصة الرابعة من مادة الطحين".

وأضاف البيان، أن "تعميماً صدر الى مراكز القطع في بغداد والمحافظات لقطع حصص المطاحن من الحبوب اعتباراً من اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر أيار الجاري، واستقبال الوكلاء اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الـ7 من الشهر الجاري والشروع بعملية القطع وفقاً لجداول مراجعة الوكلاء وحسب توقيتات خطة التجهيز التي نشرتها لجنة الخطة المركزية في الشركة".

وأشار إلى، أن "جداول المراجعة أعطت الأسبقية في المراجعة الى المناطق الأكثر فقراً"، منوهاً بأن "تسديد أجور قوائم القطع سيكون إلكترونياً في عموم البلاد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني وتبعاً لنظام الدفع الإلكتروني الذي اعتمدته الشركة منذ بداية العام الجاري".

ودعا البيان "في الوقت ذاته الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع حسب الجداول المعلنة مع توجيه وحدات القطع والتسويق في مقر وفروع الشركة الى تنظيم عملية المراجعة وتبسيط الإجراءات".

وأكد البيان "على متابعة عملية التوزيع وتجهيز الوكلاء والمواطنين من قبل اللجان الرقابية واستقبال شكاوى المواطنين حول نوعية الطحين المجهز وأوقات عمل الوكلاء أو في حال استيفاء مبالغ أكثر من الأجور التي حددتها الوزارة عن كل فرد

ودعا البيان كذلك "جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية الى مراجعة الوكلاء لتسلم حصصهم المقررة لضمان عدم تكدسها لدى الوكلاء بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والإبلاغ عن المخالفات إن وجدت عبر الاتصال بقسم الرقابة أو فروع الشركة بالمحافظات".