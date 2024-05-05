رئيس شبكة الإعلام العراقي يبحث مع رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التعاون المشترك

2024-05-05 15:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب محسن السعيدي، التعاون المشترك.

وأبدى رئيس شبكة الإعلام العراقي خلال استقباله رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب محسن السعيدي، في مقر الشبكة الاستعداد لتطوير أفق التعاون المشترك ودعم الأفكار والمقترحات التي تصب في صالح الرياضة العراقية.

من جانبه عبر رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب محسن السعيدي عن سعادته بلقاء رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، مؤكداً أن "اللجنة ستعمل على تشريع القوانين المهمة التي تدعم تطور الرياضة العراقية".

وأضاف "كان لدينا اليوم حضور في حفل تكريم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمنتخب الأولمبي بالقصر الحكومي، حيث كان التكريم رائعاً"، مبيناً أن "هناك دعماً لا محدود لرئيس الوزراء في ما يخص تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس".

وتابع، أن "ذلك يعزز ثقة الشارع الرياضي بالحكومة وبرئيس الوزراء"، لافتاً الى أن "حضور لجنة الشباب والرياضة النيابية لحفل التكريم كان رائعاً وجيداً متمثلة برئيسها وعدد من الأعضاء لمساندة ومؤازرة المنتخب الأولمبي".