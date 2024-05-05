2024-05-05 15:18:06 - المصدر: منصة إيشان

حدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الأحد، 7 إجراءات اتخذتها الوزارة في دعم الذكاء الاصطناعي، فيما أشار الى أن مؤشر معدلات نمو الذكاء الاصطناعي يتيح مهمة التوسع المعرفي بمجالات العلوم. وقال العبودي في مؤتمر أقامته كلية الآداب /جامعة بغداد بالتعاون مع المعهد العراقي للحوار تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي وإمكانيات التحول في العلوم الإنسانية […]

ظهرت المقالة التعليم: خارطة طريق لإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية أولاً على Eishan.