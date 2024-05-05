2024-05-05 15:18:06 - المصدر: منصة إيشان

قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها، اليوم الأحد، وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في أراضيها، وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان قانونا يمهد الطريق لإغلاقها، على خلفية اتهامهات بـ”التحريض” ضد إسرائيل. وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على حسابه في “إكس”، عقب الاجتماع: “لقد قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة (التحريض) الجزيرة في إسرائيل”. […]

ظهرت المقالة بتهمة “التحريض”.. الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة “الجزيرة” القطرية أولاً على Eishan.