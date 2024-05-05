العراق وإيران يحددان 23 وثيقة تفاوض تشمل طاقة وتجارة ونقل

2024-05-05 15:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية في إيران، علي فكري، يوم الأحد، تحديد 23 وثيقة في مجالات الطاقة والنقل والتجارة وتقديم الخدمات الفنية والهندسية والاستثمارات والتمويل والبنوك للتفاوض مع العراق في اللجنة المشتركة بين البلدين.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن فكري، تأكيده بدء الاجتماع الرسمي السادس للجنة التنسيقية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق، مردفاً بالقول: "في بداية عمل هذه اللجنة، تتناول اللجان الفرعية دراسة المبادرات الأولية حتى يتمكن الطرفان خلال اليومين المقبلين من صياغة مسودات مذكرات التفاهم والوثائق التي يتم التوقيع عليها خلال الزيارة الرسمية للمسؤولين الرفيعين من البلدين".

وأضاف قائلاً: "ستتم مراسيم جلسة المفاوضات بين الطرفين بعد الظهر في الاجتماع العلني للجنة المشتركة بين وزير الاقتصاد الإيراني ووزير التجارة العراقي"، مشيراً إلى أن "اللجان تتألف من خمس لجان، بما في ذلك الطاقة والنقل والتجارة وتقديم الخدمات الفنية والهندسية والاستثمارات والتمويل والبنوك".

وتابع فكري: "بالإضافة إلى هذه الوثائق، هناك بعض المشاريع الخاصة مثل تطوير المناطق الصناعية وتوازن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاستثمارات المشتركة بين الطرفين، وإزالة العقبات التجارية سواء في المجال المالي والمصرفي أو في مجال القوانين والتشريعات، سنقدمها في هذا الاجتماع للتوصل إلى اتفاقات تعزز العلاقات بين البلدين".

وبدأت صباح الأحد، اجتماعات اللجنة العراقية الايرانية المشتركة بدورتها السادسة، بالعاصمة طهران، والتي يرأسها عن الجانب العراقي وزير التجارة أثير الغريري، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتفاهم على مذكرات التفاهم المشتركة العشرة التي ينوي الجانبان التوقيع عليها في مجالات مختلفة وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وبحسب بيان لوزارة التجارة لعراقية، فإن أعمال اللجنة ستستمر على مدى يومي الخامس والسادس من شهر أيار الجاري، حيث ستكون اليوم مباحثات اللجان التخصصية وبحضور اعضاء وفدي الجانبين للوصول الى المحضر النهائي المشتركة وذلك في مقر وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية.