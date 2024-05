ارتفاع بالحرارة وأمطار رعدية.. خارطة مفصلة بطقس ذي قار 

2024-05-05 15:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الاحد، استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط امطار رعدية مساء اليوم في ذي قار. وذكرت الهيئة في بيان ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية”، أن “ذي قار تأثرت بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر يؤثر بشكل مباشر على المناطق في المحافظة، ويتسبب بفرصة...

