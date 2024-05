2024-05-05 15:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار الخضروات والفواكه في أسواق الناصرية المحلية ليوم الاحد المصادف 5 ايار للعام 2024 باميا عراقية سعر الكيلو 6000 دينار طماطم عراقية سعر الكيلو 1000 دينار بطاطا عراقية سعر الكيلو 1000 دينار باذنجان عراقي سعر الكيلو 750 دينار باذنجان مستورد سعر الكيلو 500 دينار خيار عراقي...

The post هل الفواكه والخضروات في الناصرية رخيصة أم غالية ؟ إليك مفاجأة الأسواق اليوم! appeared first on شبكة اخبار الناصرية.