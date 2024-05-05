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هل الفواكه والخضروات في الناصرية رخيصة أم غالية ؟ إليك مفاجأة الأسواق اليوم!

هل الفواكه والخضروات في الناصرية رخيصة أم غالية ؟ إليك مفاجأة الأسواق اليوم!
هل الفواكه والخضروات في الناصرية رخيصة أم غالية ؟ إليك مفاجأة الأسواق اليوم!
2024-05-05 15:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:  اليكم اسعار الخضروات والفواكه في أسواق الناصرية المحلية ليوم الاحد المصادف 5 ايار للعام 2024 باميا عراقية سعر الكيلو 6000 دينار  طماطم عراقية سعر الكيلو 1000 دينار  بطاطا عراقية سعر الكيلو 1000 دينار  باذنجان عراقي سعر الكيلو 750 دينار  باذنجان مستورد سعر الكيلو 500 دينار  خيار عراقي...

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