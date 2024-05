2024-05-05 15:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: محافظ ذي قار: سنتعاقد مع كل المستثنيين من قبل رئيس الوزراء بعد إكمال التدقيق

The post محافظ ذي قار: سنتعاقد مع كل المستثنيين من قبل رئيس الوزراء بعد إكمال التدقيق appeared first on شبكة اخبار الناصرية.