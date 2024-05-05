مع قرب انتهاء مهامها.. الحكيم يبلغ بلاسخارت: القراءة السابقة كانت تربك الاستقرار في المنطقة

2024-05-05 15:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، أن القراءة السابقة كانت تربك الاستقرار في المنطقة، بينما القراءة الحالية تشير الى أن أمن المنطقة من أمن العراق.

وقال الحكيم بحسب بيان لمكتبه الإعلامي وتلقته "بغداد اليوم"، إنه "مع قرب انتهاء مهمتها في بغداد، استقبلنا اليوم، جنين بلاسخارت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

واضاف: "أشدنا بجهود المنظمة الأممية في المرحلة الماضية"، مبيناً أن "حالة الاستقرار الحالي التي تشهدها البلاد يجب استثمارها بما يعزز مصالح العراق ومصالح شركائه في المنطقة".

واوضح، أن "العالم بدأ يتغير في تعاطيه مع الشأن العراق"، مؤكدا أن "القراءة السابقة كانت تربك الاستقرار في المنطقة، بينما القراءة الحالية هي أن أمن المنطقة من أمن العراق"، داعيا إلى "قراءة التاريخ والوقوف عند المحطات الفاصلة فيه".

وأكد الحكيم، أن "العراق يطرح مشاريع تنموية لعموم المنطقة ويسعى لتعشيق المصالح وتحويل الاشتباك إلى تشبيك وتعاون وتضافر"، موضحا أن "طريق التنمية خير شاهد على رؤية العراق التنموية له وللمنطقة".