اسرائيل تقرر اغلاق قناة الجزيرة ومصادرة معداتها

2024-05-05 15:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

صوتت الحكومة الاسرائيلية بالإجماع الاحد لصالح إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية المملوكة لقطر في إسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على منصة إكس "قررت حكومتي بالإجماع أن قناة الجزيرة ستغلق في إسرائيل". وقال مراسل الجزيرة في خدمتها العربية إن الأمر سيؤثر على عمليات البث في إسرائيل والقدس الشرقية، مضيفا أن هذا لن يؤثر على عمليات الجزيرة في مناطق فلسطينية أخرى. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التصويت من شأنه أن يسمح لإسرائيل بمنع الشبكة من العمل في البلاد لمدة 45 يوما، بحسب القرار. وأمر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي بمصادرة معدات البث التابعة لقناة الجزيرة بعد أن قررت الحكومة إغلاق