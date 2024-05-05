منظمة: الشعور باليأس يدفع بالتونسسين الى الهجرة غير النظامية

2024-05-05 15:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

ازدادت الهجرة غير النظامية في تونس حالها حال جميع الدول غير المستقرة، ومنظمة تونسية تُرجع أسباب تلك الهجرة الى الشعور باليأس لدى التونسيين الذين لا يثقون بمستقبل البلاد، بحسب قوله. انطلق نحو أربعين شابا مطلع العام الحالي في هجرة غير نظامية من السواحل التونسية نحو أوروبا، قبل أن تنقطع أخبارهم تاركين عائلاتهم تبحث يائسة عن بصيص أمل للوصول اليهم. وبحسب المعلومات التي جمعتها العائلات... أبناؤها انطلقوا من سواحل محافظة صفاقس، إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى إيطاليا حيث كان البحر مضطربا ومعظم ركاب القارب كانوا من الشباب ويتراوح أعمارهم بين 17 و30 عاما. مفتاح جلول بائع