دول عالمية مهتمة باجراء انتخابات كوردستان في موعدها

2024-05-05 15:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

الامم المتحدة اضافة الى عدة دول عالمية تؤكد على ضرورة اجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد، في حين يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتأجيلها. تسعى دول عالمية منذ 18 شهرا لاجراء انتخابات برلمان كوردستان وهي متفقة على اجرائها في موعدها المحدد. الأمم المتحدة بذلت أقصى جهودها لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، وعقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي الاحزاب والحكومة بشأن ذلك، واكدت مبعوثة الامم المتحدة في اخر موقف لها على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وقالت في بيان " ان إجراء الانتخابات في 10 من حزيران، مهم للغاية. الولايات المتحدة الاميركية، تؤيد بدورها، إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كما اكد وزير الخارجية