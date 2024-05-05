البيئة تعلن قرب إطلاق مبادرة جديدة للتشجير

2024-05-05 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن قرب إطلاق مبادرة جديدة لمضاعفة أعداد الأشجار.

وقال وكيل وزارة البيئة للشؤون الفنية، جاسم الفلاحي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إحدى أهم المبادرات المهمة في مؤتمر البصرة للتغير المناخي، هي مبادرة زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار إلى، أن "الوزارة تتطلع إلى مبادرة جديدة سيعلن عنها قريباً لمضاعفة أعداد الأشجار"، مبيناً أن "محور البيئة والتغير المناخي والطاقات المتجددة، أحد أهم المحاور المهمة في البرنامج الحكومي".

وأضاف: "لأول مرة تشهد وزارة البيئة مبادرة التشجير، وهو موضوع مهم، لأن التشجير أحد أهم الوسائل لمواجهة تأثير التغيرات المناخية".