المندلاوي يطالب بوضع خارطة زمنية لإنجاز المشاريع الخدمية والاستراتيجية

2024-05-05 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

طالب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، بوضع خارطة زمنية لإنجاز المشاريع الخدمية والاستراتيجية، فيما دعا الى تظافر الجهود لخدمة المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ان "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي استقبل، اليوم، في مكتبه الخاص، محافظ المثنى مهند العتابي، ورئيس مجلس المحافظة احمد ال دريول، والوفد المرافق لهما، للإطلاع على مجمل الاوضاع ومتابعة خطط العمل فيها".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء مناقشة البرامج والخطط المطروحة للإرتقاء بواقع محافظة المثنى للفترة المقبلة، والدعوة إلى ضرورة اعطاء الاولوية للمشاريع الخدمية والاستراتيجية وجدولتها في موازنة العام الحالي ووضع خارطة زمنية لانجازها".

وتابع "تم الاستماع إلى ابرز المشاكل والتحديات التي تعرقل حركة النهوض والإعمار في المحافظة، والتأكيد على Hهمية تضافر الجهود بين المحافظة ومجلسها لتقديم الخدمة التي يتطلع اليها اهالي المثنى".