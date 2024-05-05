رئيس الوزراء يوجه باستكمال متطلبات المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية لمناطق شرق قناة الجيش

2024-05-05 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الجهد الخدمي والهندسي بات يقدّم جهوداً واضحة وملموسة لدى المواطن، فيما وجه باستكمال متطلبات المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية لمناطق شرق قناة الجيش.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً خاصاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي"، مبيناً أنه "اطلع خلال الاجتماع، على موقف المشاريع المنفذة ونسب الإنجاز والتقدم فيها، ومتابعة التوجيهات السابقة، في ما يتعلق بعدد من المشاريع التي تُنفذ في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات".

وأكد السوداني أن "الجهد الخدمي والهندسي بات يقدّم جهوداً واضحة وملموسة لدى المواطن"، مشدداً على "أهمية استمرار العمل بالوتيرة ذاتها، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

ووجّه "باستكمال متطلبات المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية لمناطق شرق قناة الجيش في العاصمة بغداد؛ من أجل سرعة إنجازها"، مجدداً "تأكيده على ضرورة وضع الخطط الخاصة بالمشاريع الخدمية، بما يتناسب مع ما متوفر من الأموال، التي يجب توجيهها للمشاريع الأهمّ ثم المهمة، بحسب الاحتياج والضرورة، مع الإشارة إلى أن الإدارة الصحيحة والسليمة للمال العام مسؤولية الجميع".