السيد الحكيم لبلاسخارت: يجب استثمار حالة الاستقرار الحالية في العراق

2024-05-05 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

شدد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، على ضرورة استثمار حالة الاستقرار الحالية في العراق، فيما أشار الى أن البلاد تطرح مشاريع تنموية لعموم المنطقة وتسعى لتعشيق المصالح المشتركة.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "استقبلنا اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، مع قرب انتهاء مهمتها في بغداد، حيث أشدنا بجهود المنظمة الأممية في المرحلة الماضية، وبيّنا أن حالة الاستقرار الحالية التي تشهدها البلاد يجب استثمارها بما يعزز مصالح العراق ومصالح شركائه في المنطقة".

وأضاف، أن "العالم بدأ يتغير في تعاطيه مع الشأن العراق، وقلنا إن القراءة السابقة كانت تربك الاستقرار في المنطقة، بينما القراءة الحالية هي أن أمن المنطقة من أمن العراق"، داعياً إلى "قراءة التاريخ والوقوف عند المحطات الفاصلة فيه".

وأكد، أن "العراق يطرح مشاريع تنموية لعموم المنطقة ويسعى لتعشيق المصالح وتحويل الاشتباك إلى تشبيك وتعاون وتضافر"، لافتاً الى أن "طريق التنمية خير شاهد على رؤية العراق التنموية له وللمنطقة".