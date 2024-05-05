استئناف إطلاق سلف الحشد الشعبي بسقف 25 مليون دينار

2024-05-05 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، استئناف العمل بأطلاق سلف الحشد الشعبي بسقف 25 مليون دينار.

وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "حصلت الموافقة الرسمية من مصرف الرافدين، اليوم الأحد، على استئناف العمل بإطلاق سلف الحشد الشعبي بسقف 25 مليون دينار"، مبينا ان "الموافقة جاءت بعد اجتماع عقد اليوم بين مدير الدائرة الإدارية والمالية العامة بالحشد الشعبي حسين إسماعيل ومدير مصرف الرافدين علي كريم حسين".

وأضاف البيان، ان "الاجتماع خلص للاتفاق على استئناف العمل بإطلاق سلف الحشد بسقف أعلى 25 مليون دينار للمنتسبين طبقا للآليات والضوابط المتبعة سابقا"، مشددا على ان "القرار جاء تكريمًا لجهود منتسبي الهيئة وما قدموه ضمن واجبهم الوطني الدفاع عن البلد والمقدسات".



