الأمطار تغير خارطة الموارد المائية في العراق.. "عززت السدود ودعمت الأهوار"

2024-05-05 16:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الموارد المائية الاتحادية، يوم الأحد، أن الأمطار الأخيرة أُستثمرت لتعزيز الخزين المائي في سدود البلاد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن تساقط الأمطار في كافة أنحاء البلاد مؤخراً نتج عنها سيول في المناطق الشمالية والشرقية، وتم استثمارها في تعزيز الخزين المائي للسدود (الموصل، دوكان، دربندخان، حمرين والعظيم).

وأشارت إلى تحويل كميات من المياه والتي وردت في نهر الزاب الاعلى ومؤخر السدود الرئيسية الى بحيرة الثرثار لتعزير نهر الفرات بالإطلاقات المائية خلال فترة الصيف.

وبينت الوزارة أن السيول الأخيرة القادمة من المنطقة الشرقية جنوب السدود الخزنية، تم الإستفادة منها في زيادة الواردات المائية إلى الاهوار خصوصاً هور الحويزة والاهوار الوسطى مما أدى إلى زيادة نسب الإغمار فيها.

وبينت، أن ملاكاتها مستمرة في تنفيذ خططها لتعزيز الخزين المائي خلال ماتبقى من الموسم الشتوي من خلال إستثمار الإيرادات الناتجة عن ذوبان الثلوج في أعالي حوضي دجلة والفرات .

وأعلنت الوزارة في بيانها، بأن سد دربندخان قد امتلىء نتيجة لموجة الأمطار الأخيرة، مما دفع الوزارة بتصريف جزء من الإيرادات المائية عبر المسيل المائي والتي ستخزن في سد حمرين الواقع بعد السد المذكور.