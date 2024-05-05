زراعة كوردستان تدعو بغداد للتنسيق في مكافحة الأمراض الوبائية

2024-05-05 16:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت وزيرة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان بيكرد طالباني، اليوم الأحد، الحكومة الاتحادية لزيادة التنسيق والتعاون ووضع خطط فنية في مواجهة الأمراض الوبائية.

وقالت طالباني خلال مؤتمر صحفي عقدته في بغداد، تابعته وكالة شفق نيوز، إن الجميع يعرف أن الأمراض الوبائية لا تعرف الحدود في انتشارها، لهذا ندعو الحكومة الاتحادية والجهات ذات العلاقة فيها للتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان لوضع رؤية فنية علمية خاصة بالخارطة الوبائية.

وطالب طالباني، من حكومة بغداد تزويد الإقليم بالأدوية واللقاحات الحيوانية للقيام بحملة لقاحات عامة للحيوانات أسوة بباقي محافظات الوسط والجنوب خدمة للثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية .

وأشارت وزيرة الزراعة، إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الوزارتين في تبادل الخبرات وإشراك ممثلي المديرية العامة للبيطرة في إقليم كوردستان في الدورات التطويرية والمؤتمرات في داخل وخارج البلاد.

وثمنت بيكرد طالباني، جهود وزير الزراعة الاتحادي، والتعاون المستمر بين الجانبين في شتى المجالات.

واليوم الأحد، أعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي، إنطلاق حملة مجانية لمكافحة حشرة "دوباس" النخيل العروة الربيعية للمناطق المشمولة بالرش الجوي بإستخدام المروحيات العسكرية التابعة لطيران الجيش العراقي.