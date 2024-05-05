الدفاع العراقية تنعى ضابطا كبيرا قضى بحادث سير في نينوى

2024-05-05 16:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نعت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، ضابطا كبيراً توفي اثر حادث سير في محافظة نينوى.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تنعى أحد ضباطها الابطال العميد الركن وسام عبد الواحد حسون، ضابط ركن ثاني لحركات قيادة عمليات غرب نينوى، الذي انتقل الى جوار الرفيق الاعلى اثر حادث مؤسف.

واستذكرت، الوزارة "مواقف الفقيد البطولية والمهنية والإنسانية طيلة خدمته العسكرية التي قضاها بكل اخلاص ونزاهة" وفق تعبير بيان النعي.