بينها تجهيز محطة.. مجلس ذي قار يعلن موافقة وزارة الكهرباء على حزمة طلبات لـ ”الدواية“

2024-05-05 16:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار مرتضى السعيدي، اليوم الأحد، استحصال موافقة وزير الكهرباء على حزمة من الطلبات التي تخص الكهرباء استعدادا لموسم الصيف الحالي لقضاء الدواية. وقال السعيدي في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “وزير الكهرباء وافق خلال لقاءه في بغداد، على مجموعة من...

