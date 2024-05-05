2024-05-05 16:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الأحد، غياب أحد نجومه عن مواجهة ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال بايرن ميونخ، في بيان طبي على موقعه الرسمي اليوم الأحد: "أجرى رافائيل جيريرو فحوصات من قبل الجهاز الطبي في النادي عقب استبداله في الدقيقة (17) من مباراة شتوتجارت".وأضاف النادي الألماني: "سيكون بايرن ميونخ مجبراً على خسارة خدمات جيريرو في المباريات المقبلة، بعد أن تبين معاناته من إصابة في أربطة وكبسولة الكاحل".وكان بايرن ميونخ، تعادل مع ريال مدريد، الثلاثاء الماضي، بنتيجة 2-2 على ملعب "أليانز أرينا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.يذكر أن رافائيل جيريرو انتقل إلى بايرن ميونخ، خلال الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، إثر انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند.وشارك جيريرو هذا الموسم في 28 مباراة مع بايرن ميونخ بمختلف البطولات وأحرز 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.المصدر : كورة