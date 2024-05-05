إيرادات الميزانية السعودية تتخطى 78 مليار دولار بالربع الأول

2024-05-05 16:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة المالية السعودية تسجيل الميزانية إيرادات في الربع الأول من 2024 بلغت قيمتها 293.4 مليار ريال 78.2 مليار دولار، فيما تم تسجيل مصروفات بقيمة 305.8 مليار ريال. وقالت وزارة المالية السعودية في بيان، الأحد، إن الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 181.922 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 111.5 مليار ريال. وأضافت أن إجمالي إيرادات السعودية بلغ 293.433 مليار ريال في الربع الأول، بينما بلغ الإنفاق العام 305.820 مليار ريال. وفي شباط الماضي، أفادت وزارة الاستثمار السعودية بأن بيانات أولية أشارت أن ميزانية المملكة حققت فائضا بلغ 60 مليار ريال 16 مليار دولار في الربع الرابع من 2023. وأضافت أن الفائض قد يكون بسبب تراجع الإنفاق الحكومي الذي أشارت البيانات لتراجعه 40.7 بالمئة. وفي كانون الاول الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية بيانات الموازنة العامة للعام 2024، حيث قدرت الوزارة النفقات بـ 1.25 تريليون ريال والإيرادات بـ 1.17 تريليون ريال، أي بعجز متوقع بحدود 79 مليار ريال.