2024-05-05 17:42:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، تساقط أمطار بين متوسطة الشدة إلى خفيفة بدخول السحب إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية، ابتداءً من ليلة غد الاثنين، وتستمر حتى مساء الثلاثاء بحالة مطرية تسبقها حالة غبار ابتداءً من الليلة.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "إمتداد منخفض ممطر متوسط الفعالية تحديداً في الساعات الأولى ومنتصف الليلة القادمة (ليلة الاثنين)، حيث تدخل السحب في المنطقتين الوسطى والجنوبية مؤدية إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة إلى خفيفة غالباً ذات طابع مزني يستمر أوقات متفاوتة".

وأضاف الزيادي، أن "غزارة الأمطار ستكون مرشحة ببعض الأجزاء في الأقسام الشرقية ومناطق شمال ميسان وشرق واسط وديالى وشرقي البلاد في بغداد وصلاح الدين والأقسام الشمالية، فيما مدن الفرات الأوسط والأجزاء الغربية ستكون أقل تأثراً".

ولفت الزيادي، إلى أن "الحالة المطرية تستمر بشكل متنقل متقطع حتى مساء الثلاثاء تنتقل وتتوقف تارة أخرى خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية والخط الشرقي الحدودي مع إيران".

وأكد الزيادي، أن "التوقعات تشير إلى أن تشهد الأجواء نشاط رياح جنوبية الليلة تستمر إلى ظهر الغد مسببة إثارة غبار محلي، حيث بين أن درجات الحرارة تستمر مقاربة وترتفع نهاية الأسبوع الحالي".