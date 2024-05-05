2024-05-05 17:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدّم القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنگي، يوم الأحد، نفسه كزعيم لحزب "جبهة الشعب" على الرغم من انتخاب المؤتمر التأسيسي للحزب فرهاد عمر زعيماً له.

ووفقاً لنسخة من رسالة تعزية باللغة العربية وعليها شعار "جبهة الشعب" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بعث بها لاهور شيخ جنگي إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وقدم نفسه خلال الرسالة كزعيم حزب "جبهة الشعب" في إقليم كوردستان.

يشار إلى أن المؤتمر التأسيسي لـ"جبهة الشعب" عُقد في أربيل ولم يحضره لاهور شيخ جنكي، المؤسس للحزب، وتم انتخاب فرهاد عمر، زعيماً للحزب وتم اعتماده رسمياً في وزارة الداخلية ومكتب الأحزاب السياسية في مفوضية الانتخابات العراقية.

وكانت مصادر سياسية قد أبلغت مراسل وكالة شفق نيوز، بأن حزب "الجبهة الشعبية" عقد في 13 من شهر آذار/ مارس الماضي مؤتمرها الحزبي الأول في أربيل بمشاركة 160 عضواً وانتخبوا رئيساً للحزب و13 عضواً للمجلس القيادي للحزب، وتم اختيار فرهاد عمر كرئيس للحزب.

وأضافت المصادر أنه تم تسجيل حزب "الجبهة الشعبية" في إقليم كوردستان وفي المفوضية العليا للانتخابات في العراق بشكل رسمي.