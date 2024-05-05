افتتاح مدرستين جديدتين في كركوك

2024-05-05 18:00:03 - المصدر: واع

كركوك – واع – مهدي الربحاويأعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة كركوك ،اليوم الأحد، افتتاح مدرستين جديدتين في مركز محافظة كركوك.وقال مدير عام التربية منصور مذري سلوم في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح مدرسة التقوى للبنات ومدرسة الوتين الابتدائية بمركز المحافظة ضمن جهود الوزارة لدعم العملية التربوية وتعزيز القطاع التعليمي في المحافظة، وضمن الخطط التي وضعتها مديرية التربية لتقليل الزخم الحاصل في المدارس".وأضاف، أن "تصميم المدرستين تم وفق النماذج المواكبة للحداثة والتطور وتم تجهيزهما بأحدث التجهيزات التعليمية والرياضية والتقنية لتوفير بيئة مثالية الطلبة".